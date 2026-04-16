        Murat Boz: Stresli bir hayat yaşıyorum - Magazin haberleri

        Murat Boz: Stresli bir hayat yaşıyorum

        Şarkıcı Murat Boz, "Yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz" dedi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:00
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Boz, önceki gün bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, Melek Mosso ile çıkardığı yeni şarkısı 'Kolay Değil' hakkında konuştu. Boz, "Bu şarkıyı yaparken Melek aklıma geldi. Onu aradım ve onunla birlikte bu parçayı söylemek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı" dedi.

        Murat Boz, mesleğinin zorluklarından ve günlük hayatından da bahsetti. Şarkıcı, "Ben yoğun ve stresli bir hayat yaşıyorum. Ne kadar güllük gülistanlık gözükse de yönetmesi ve psikolojisi zor bir iş yapıyoruz. Tabii ki işimizi severek yapıyoruz ve bundan para kazanıyoruz ama stresli bir mesleğimiz var" ifadelerini kullandı.

        Boz, sağlığı hakkında ise, "Abur cubur yok. Yağlı yemiyorum. Şekerli yememeye çalışıyorum. 2-3 haftada bir kendimi şımartırım. Sağlık kontrollerimiz düzenli yapılıyor. Spor da devam ediyor. Kardiyo yaparım, sabahları bol su içerim. Yaklaşık her gün 30 dakika yürürüm. 46 yaşındayım. Ailemizde de kalp hastalığı genetik. Babam eskiden kalp spazmı geçirmişti. Amcamı da bir kalp ameliyatında kaybettik. Bende bir sorun yok ama kalbe de yüklenmemeye çalışıyorum" diye konuştu.

        Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri!

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi. (DHA)

