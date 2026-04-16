        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünyada ilk yüze girdi! IEA Başkanı Birol, yeniden Time'ın listesinde: İnsanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız

        Dünyada ilk yüze girdi! IEA Başkanı Birol, yeniden Time'ın listesinde

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, ikinci kez Time dergisi'nin "dünyanın en etkili 100 ismi" arasında gösterildi. Birol, "Biz veri odaklı bir kuruluşuz, petrolden doğalgaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:43
        Dünyada ilk yüze girdi

        Time dergisi, bu yıl seçtiği dünyanın en etkili 100 ismini "sanatçılar, titanlar, yenilikçiler, ikonlar, liderler ve öncüler" olmak üzere 6 kategoride açıkladı.

        IEA'dan yapılan açıklamada, Başkan Birol'un ikinci kez Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında ve "liderler" kategorisinde gösterildiği belirtildi. Birol, Time 100 listesinde yer alan tek Türk oldu.

        Birol'un dünyanın farklı bölgelerinden hükümet, iş dünyası, kültür ve spor liderleriyle Time 100 listesinde yer aldığı ve bu listenin dünya genelinde en etkili kişilerin yarattığı etkiyi, yenilikçiliği ve başarıyı takdir ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Birol'un Time 100 listesine 2021'de de seçildiği anımsatılarak, Birol'un 2 sene bu listede yer alarak son 20 yılda dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterilen seçili isimler arasına katıldığı ifade edildi.

        “İNSANLIĞIN İYİLİĞİ İÇİN KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK ETMEYE KARARLIYIZ”

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Birol, IEA'nın bütçe ve personel açısından küçük bir uluslararası kuruluş olduğunu belirterek, "Ancak Time'ın bu listesinde yer almamın, IEA olarak ülkelerin enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmaların büyük değerini yansıttığına inanıyorum, özellikle de içinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde" ifadesini kullandı.

        Bu onuru IEA'daki özverili ve çalışkan meslektaşlarıyla paylaştığını vurgulayan Birol, "Biz veri odaklı bir kuruluşuz, petrolden doğal gaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız" dedi.

        "DÜNYANIN IEA'NIN BAŞINDA ONUN GİBİ BİR İSME SAHİP OLMASI BÜYÜK BİR ŞANS"

        Time dergisinin Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff da Birol'a ilişkin bir değerlendirme yazısı yazdı.

        Yazısında Birol'u bir meslektaş ve mentör olarak yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Bordoff, "Enerjinin yeniden merkez sahneye çıktığı bir dönemde, dünyanın IEA'nın başında onun gibi bir isme sahip olması büyük bir şans.

        Fatih Birol, dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştı. Enerji, refah, güvenlik ve sürdürülebilirliğin kesişim noktasında yer alır. Bu rekabet eden ihtiyaçlar arasında yol bulmak, güvenilir sesler, liderlik ve jeopolitik gerilimler ortasında işbirliği kurabilme becerisi gerektirir. Birol'un istikrarlı liderliğinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bizzat gördüm" ifadesini kullandı.

