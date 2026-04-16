        Haberler Yaşam Bu detayı yıllardır görüyoruz ama kimse fark etmiyor! Havlulardaki o çizginin sebebi bakın neymiş!

        Bu detayı yıllardır görüyoruz ama kimse fark etmiyor! Havlulardaki o çizginin sebebi bakın neymiş!

        Banyoda her gün kullandığınız havluların üzerindeki o ince çizgilerin sadece tasarım detayı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bu küçük detay aslında havlunun performansını doğrudan etkiliyor. İşte detaylar!

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Banyoda her gün kullandığımız havluların alt kısmındaki o ince çizgiler çoğu zaman yalnızca estetik bir detay gibi görünür. Oysa bu şeritler, tekstil dünyasında “havlu bordürü” ya da “fitil” olarak bilinen önemli bir tasarım unsurudur. İlk bakışta küçük bir ayrıntı gibi dursa da, havlunun dayanıklılığından formunu korumasına kadar birçok işlevi vardır!

        HAVLU BORDÜRÜ (FİTİL) NEDİR?

        Havlu bordürü, havlunun uç kısmına yakın bölgede yer alan, diğer dokudan daha sık ve düz şekilde dokunan şerittir. İngilizcede “dobby border” olarak bilinen bu yapı, klasik havlu yüzeyinden farklı bir dokuma tekniğiyle üretilir.

        Genellikle bir veya birkaç çizgi halinde görülür ve neredeyse her zaman havlunun kenarına yakın konumlandırılır. Bu sayede hem görsel bir çerçeve oluşturur hem de kumaşın yapısını destekler.

        SADECE GÖRÜNÜŞ DEĞİL: İŞLEVSEL AVANTAJLAR

        Pek çok kişi bu çizgilerin yalnızca tasarım amacıyla eklendiğini düşünür. Ancak havlu bordürü, havlunun formunu korumasına yardımcı olan önemli bir detaydır. Daha sık dokunmuş yapısı sayesinde havlunun kenarlarının zamanla kıvrılmasını ve yıpranmasını azaltır.

        Ayrıca bu şeritler, havlunun yıkama sonrası dengesiz şekilde çekmesini de önleyebilir. Böylece havlu daha uzun süre düzgün görünümünü korur.

        DAYANIKLILIK VE UZUN ÖMÜR

        Havlu bordürünün en önemli katkılarından biri dayanıklılığı artırmasıdır. Özellikle sık yıkanan havlularda kenarların aşınması yaygın bir sorundur. Fitil bölgesi, bu aşınmayı minimuma indirerek havlunun ömrünü uzatır.

        Bu nedenle oteller, spor salonları gibi yoğun kullanıma sahip alanlarda bordürlü havlular daha sık tercih edilir.

        HER HAVLUDA OLMASI ŞART MI?

        Kısa cevap: Hayır. Bordürsüz havlular da aynı şekilde su emebilir ve işlevini yerine getirebilir. Ancak bu tür havlular, uzun vadede kenarlardan daha hızlı yıpranabilir veya formunu kaybedebilir.

        Öte yandan, bazı kullanıcılar bordürsüz havluların daha modern bir görünüme sahip olduğunu ve daha yumuşak hissettirdiğini düşünür. Bu noktada tercih tamamen kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere bağlıdır.

        KÜÇÜK DETAY, BÜYÜK FARK

        Sonuç olarak, havluların alt kısmındaki bu çizgiler yalnızca dekoratif bir unsur değil; aynı zamanda dayanıklılığı artıran, formu koruyan ve kullanım ömrünü uzatan önemli bir detaydır. Günlük hayatın içindeki bu küçük ama etkili dokunuş, fark edilmeden büyük bir işlev üstlenir.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Eğitim camiamızın başı sağolsun"
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        'Altın adam' yakalandı
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!