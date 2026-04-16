Bu detayı yıllardır görüyoruz ama kimse fark etmiyor! Havlulardaki o çizginin sebebi bakın neymiş!

Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar: 9 can kaybı var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrenci evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik." ifadelerini kullandı.