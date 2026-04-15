        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Eğitim camiamızın başı sağolsun

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından taziye mesajı yayınladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

        Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.

        Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

        Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

        Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

        Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

        Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

        Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

        Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
