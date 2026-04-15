Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şişli'de otelde ölü bulunan turistte "zehirlenme" şüphesi | Son dakika haberleri

        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi

        İstanbul Şişli'de konakladığı otelde ölü bulunan 82 yaşındaki Suudi turist Almehmadi Saeed Suwaılem'in, bir gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali değerlendirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 20:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişli'de Suudi Arabistan uyruklu turist Almehmadi Saeed Suwaılem (82) konakladığı otelde ölü bulundu. Olaydan 1 gün önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurup taburcu edilen Suwaılem’in, restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan restoranda çalışan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

        NE OLDU?

        Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte 6 Nisan'da turistik seyahat için Türkiye'ye gelen ve Şişli'de bir otelde konaklayan Almehmadi Saeed Suwaılem 8 Nisan günü gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muaynenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

        ZEHİRLENME ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. İşletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

        RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Olay yerindeki incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 15 Nisan 2026 (PSG Ve Atletico Madrid Yarı Finalde)

        Milan Skriniar'a özel program. Aslan, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. PSG ve Atletico Madrid yarı finalde. Devler ligi yarı finali belli oluyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!