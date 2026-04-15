        Haberler Dünya "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil" | Dış Haberler

        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa katılmayacaklarını ifade ederek "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil." dedi. Savaşa katılmaları konusunda üzerinde bir baskı olduğunu belirten Starmer, baskılara teslim olmayacağını işaret etti.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 18:59 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere için kullandığı, "İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir." açıklamasına işaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bunun ABD'nin İran saldırılarına katılması için yapılan baskılardan biri olduğunu ancak baskılara teslim olmayacağını söyledi.

        Donald Trump, İngiliz Sky News'e veridiği röportajda İngiltere'yle ilişkiler konusunda açıklamalar yaptı.

        Dün akşam yapılan ve bugün yayımlanan röportajda Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'tan övgüyle söz ederken Başbakan Starmer'la ilgili ise "Starmer'ı seviyorum ancak Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarını kapatmakla korkunç bir hata yaptı. Gördüğünüz gibi, enerji fiyatlarınız dünyanın en yükseğine geldi. Göç konusunda da korkunç hatalar yaptı." diye konuştu.

        Trump, "Özel ilişkiyi nasıl yorumlarsınız?" sorusuna "Kiminle özel ilişki?" şeklinde yanıt verirken "İngiltere'yle" diye hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

        "İhtiyacımız olduğunda orada değiller. İhtiyacımız yokken de ortada yoklar. Eskiden daha iyiydi ama şu an çok üzücü. İngiltere'ye çok iyi bir ticaret anlaşması sunduk. Benim yapacağımdan çok daha iyisiydi. Ancak İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir. İyi bir anlaşma yaptık çünkü çok fazla sorunları vardı. Enerji büyük bir sorundu çünkü Kuzey Denizi'ni kullanmak yerine Kuzey Denizi'ni kullanan Norveç'ten enerji satın alıp iki katı ücret ödüyorlar. İngiltere'yi seviyorum, başarılı olmasını istiyorum. Ama kötü bir göç ve enerji politikanız varsa başarılı olamazsınız. Sizde ikisi de çok kötü."

        Trump, İngiltere'nin yabancılar tarafından işgal edilmekte olduğunu da belirterek, Kral Charles'ın ay sonundaki ABD ziyareti öncesi İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu da söyledi.

        "Savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"

        İngiltere Başbakanı Starmer ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda yanıt verdi.

        Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin konuyu hatırlatan sorusu üzerine Starmer, "En başından beri duruşum çok net. (ABD ile İsrail'in İran saldırıları) Bu savaşa sürüklenmeyeceğiz. Bu bizim savaşımız değil." dedi.

        İran'a saldırmanın İngiltere'nin ulusal çıkarına uygun olmadığını savunan Starmer, "Farklı bir tavır takınmam için üzerimde çok baskı vardı. Bu baskıya dün akşamki (Trump'ın Sky News röportajı) konuşma da dahil. Ancak fikrimi değiştirmeyeceğim. Teslim olmayacağım. Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil. Katılmayacağız." diye konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/TOLGA AKMEN, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!