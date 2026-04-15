        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu: Zirvede İtalya var! Türkiye kaçıncı sırada?

        Dijital gastronomi rehberi TasteAtlas (Lezzet Atlası), ''Dünyanın en iyi 100 mutfağı'' listesini açıkladı. İtalyan mutfağının zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti. İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi mutfakları ve Türkiye'nin listedeki yeri...

        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:00 Güncelleme:
        1

        Dünya genelindeki geleneksel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak kültürlerini belgelemeyi ve görünür kılmayı amaçlayan TasteAtlas, dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı listede İtalya zirveye yerleşti. Türkiye ise güçlü rakipleri arasında dikkat çeken bir konum elde etti. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi 100 mutfağı listesi!

        2

        İtalya - 4.64

        3

        Yunanistan - 4.60

        4

        Peru - 4.54

        5

        Portekiz - 4.53

        6

        İspanya - 4.53

        7

        Japonya - 4.49

        8

        Türkiye - 4.49

        Türk mutfağı listede 7. sırada yer alarak dünyanın en iyi mutfakları arasında üst sıralardaki yerini korudu.

        Kebap çeşitleri, zeytinyağlılar, baklava ve zengin kahvaltı kültürü Türkiye’nin yüksek puan almasını sağladı.

        9

        Çin

        10

        Fransa

        11

        Endonezya

        12

        Meksika

        13

        Sırbistan

        14

        Hindistan

        15

        Polonya

        16

        ABD

        17

        Vietnam

        18

        Brezilya

        19

        Hırvatistan

        20

        Güney Kore

        21

        Lübnan

        22

        Gürcistan

        23

        Macaristan

        24

        Kolombiya

        25

        Tayland

        26

        Filipinler

        27

        Arjantin

        28

        Almanya

        29

        Rusya

        30

        Malezya

        31

        Fas

        32

        Romanya

        33

        Şili

        34

        Çekya

        35

        Güney Afrika

        36

        Bulgaristan

        37

        Avusturya

        38

        Filistin

        39

        Mısır

        40

        Etiyopya

        41

        Kanada

        42

        Tunus

        43

        İran

        44

        Ukrayna

        45

        Litvanya

        46

        Suriye

        47

        Cezayir

        48

        Hollanda

        49

        Suudi Arabistan

        50

        Ekvador

        51

        İngiltere

        52

        İsveç

        53

        Bosna Hersek

        54

        Makedonya

        55

        Venezuela

        56

        Danimarka

        57

        Trinidad

        58

        Nikaragua

        59

        Porto Riko

        60

        Libya

        61

        Bengal

        62

        Avustralya

        63

        Sri Lanka

        64

        Finlandiya

        65

        Ürdün

        66

        Bolivya

        67

        Norveç

        68

        Azerbaycan

        69

        Belçika

        70

        Küba

        71

        İsviçre

        72

        Irak

        73

        Uruguay

        74

        Pakistan

        75

        Afganistan

        76

        Slovakya

        77

        Eritre

        78

        Arnavutluk

        79

        İskoçya

        80

        Belarus

        81

        İrlanda

        82

        Haiti

        83

        Dominik Cumhuriyeti

        84

        Paraguay

        85

        Slovenya

        86

        Kosta Rika

        87

        Bahamalar