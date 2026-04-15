Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu: Zirvede İtalya var! Türkiye kaçıncı sırada?
Dijital gastronomi rehberi TasteAtlas (Lezzet Atlası), ''Dünyanın en iyi 100 mutfağı'' listesini açıkladı. İtalyan mutfağının zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti. İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi mutfakları ve Türkiye'nin listedeki yeri...
Dünya genelindeki geleneksel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak kültürlerini belgelemeyi ve görünür kılmayı amaçlayan TasteAtlas, dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı listede İtalya zirveye yerleşti. Türkiye ise güçlü rakipleri arasında dikkat çeken bir konum elde etti. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi 100 mutfağı listesi!
İtalya - 4.64
Yunanistan - 4.60
Peru - 4.54
Portekiz - 4.53
İspanya - 4.53
Japonya - 4.49
Türkiye - 4.49
Türk mutfağı listede 7. sırada yer alarak dünyanın en iyi mutfakları arasında üst sıralardaki yerini korudu.
Kebap çeşitleri, zeytinyağlılar, baklava ve zengin kahvaltı kültürü Türkiye’nin yüksek puan almasını sağladı.
Çin
Fransa
Endonezya
Meksika
Sırbistan
Hindistan
Polonya
ABD
Vietnam
Brezilya
Hırvatistan
Güney Kore
Lübnan
Gürcistan
Macaristan
Kolombiya
Tayland
Filipinler
Arjantin
Almanya
Rusya
Malezya
Fas
Romanya
Şili
Çekya
Güney Afrika
Bulgaristan
Avusturya
Filistin
Mısır
Etiyopya
Kanada
Tunus
İran
Ukrayna
Litvanya
Suriye
Cezayir
Hollanda
Suudi Arabistan
Ekvador
İngiltere
İsveç
Bosna Hersek
Makedonya
Venezuela
Danimarka
Trinidad
Nikaragua
Porto Riko
Libya
Bengal
Avustralya
Sri Lanka
Finlandiya
Ürdün
Bolivya
Norveç
Azerbaycan
Belçika
Küba
İsviçre
Irak
Uruguay
Pakistan
Afganistan
Slovakya
Eritre
Arnavutluk
İskoçya
Belarus
İrlanda
Haiti
Dominik Cumhuriyeti
Paraguay
Slovenya
Kosta Rika
Bahamalar