        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen tüm gemilerin vurulması talimatını verdiğini açıkladı. Trump ayrıca, ablukanın sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolleri altında olduğunu söyleyerek, "İran liderliğinde sertlik yanlıları ve ılımlılar çılgınca bir çekişme içince" dedi.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:13
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi ve mayın döşeyen gemilerin vurulması için talimat verdiğini duyurdu.

        "Trump'ın kendisine ait Truth Social dijital platformundan yaptığı paylaşım şöyle:

        Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi – ne kadar küçük olursa olsun (Donanma gemilerinin tamamı, 159 tanesi, denizin dibinde!) – vurup imha etme emri verdim.

        Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor.

        Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum!"

        "İran liderinin kim olduğunu belirleyemiyor"

        Bu paylaşımından yaklaşık 29 dakika sonra yeni bir paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:

        "İran, liderlerinin kim olduğunu belirlemekte büyük zorluk çekiyor! Hiçbir şekilde bilemiyorlar! Savaş alanında FENA halde yenilen “Sertlikçiler” ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanmakta olan!) “Ilımlılar” arasındaki iç çekişme ÇILGINCA!

        Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi girip çıkamaz. İran bir ANLAŞMA yapana kadar boğaz "sıkı sıkıya kapatılmış" durumda!!!"

