        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra DEM'lilerle tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 19:42 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra DEM'lilerle tokalaştı.

        "ANA MUHALEFETLE TABİİ Kİ GÖRÜŞÜRÜZ"

        TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi. Terörsüz Türkiye ne aşamada sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

        DEM'LİLERLE DİYALOG: MASA SAĞLAM MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra DEM'lilerle tokalaştı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a 'Masa sağlam mı?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Bakırhan'dan 'Masa sağlam' yanıtını alınca 'Durmak yok' karşılığını verdi.

        KURTULMUŞ: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

        TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin terörsüz Türkiye ile ilgili sorularına ise 'Süreç devam ediyor' dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı

        MHP Lideri Bahçeli TBMM'deki resepsiyonda DEM'lilerle tokalaştı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı