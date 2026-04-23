Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra DEM'lilerle tokalaştı.

"ANA MUHALEFETLE TABİİ Kİ GÖRÜŞÜRÜZ"

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi. Terörsüz Türkiye ne aşamada sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

DEM'LİLERLE DİYALOG: MASA SAĞLAM MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra DEM'lilerle tokalaştı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a 'Masa sağlam mı?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Bakırhan'dan 'Masa sağlam' yanıtını alınca 'Durmak yok' karşılığını verdi.

KURTULMUŞ: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin terörsüz Türkiye ile ilgili sorularına ise 'Süreç devam ediyor' dedi.