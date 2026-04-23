Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli yıldızın sağ bacak uyluk kasında kas zedelenmesi tespit edildi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI, DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK

Arda Güler'in tedavi sürecinin 4-5 haftayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası'na ise yetişeceği belirtildi.

Arda, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.