        Haberler Magazin Oyuncu Ferdi Atuner'e veda - Magazin haberleri

        Ferdi Atuner'e veda

        Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Atuner, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:27 Güncelleme:
        Ferdi Atuner'e veda

        Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

        Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

        "EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR"

        Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Çok söyleyecek birşey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekanı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz" dedi.

        Kızı törende de bir konuşma yaparak, "O benim ilk aşkım, kahramanım, en kıymetlimdi. Beni her zaman o meşhur gür sesiyle 'Canım kızım' diye karşılardı. Ona doymak benim için mümkün değildi, hâlâ değil. Tabii ki de bize olan sevgisi kadar işine, sahneye ve sanata büyük bir aşkla bağlıydı. Henüz 1 ay önce annemi kaybetmenin derin acısına dayanamadığını düşünüyorum ve bu hayatta ona nasıl sahip çıktıysa orada da sahip çıkmak için aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki yeniden kavuştular" ifadelerini kullandı.

        "HAYATININ 45 YILINI BURAYA ADADI"

        Oğlu Toygar Atuner ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü ben İstanbul’da yaşamıyorum. Antalya’dayım, Antalya Operası'nda ve şu anda adım attım İstanbul’a. Aynı mesleği yapıyoruz. Onun dışında yaptığı yan işlerde de, oyunculuk olsun, ben de yapıyordum. Sonuçta geldiğimiz yer yine burası. Hayatının 45 yılını buraya adadı" ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUK KALPLİYDİ, ÇOCUK BAYRAMI'NDA ARAMIZDAN AYRILDI"

        Ferdi Atuner'in arkadaşı Metin Ertem ise, "Hep hatırlanacak sevilmeye devam edilecek. Bana göre bir sanatçının göçmesi olmaz. Alkışını aldı bundan sonra sahneye çıkmayacak. Çocuk kalpliydi ve bir çocuk bayramında göçtü. Işıklar içinde uyusun. Güle güle Ferdi kardeşim" dedi.

        Ferdi Atuner'in cenazesi, törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

        Oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

        Ferdi Atuner son röportajını 2024'te Habertürk'e vermişti.

        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor' Haberi Görüntüle
        Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

        Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan

        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!