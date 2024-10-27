Ferdi Atuner: Teklif gelmiyor
Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner ile bir araya geldik. Uzun süredir gözlerden uzak olan emektar oyuncuyla sohbet ettik
Ferdi Atuner, birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner, beyazperdede ve çizgi filmlerde pek çok karaktere de sesiyle hayat verdi. Uzun süredir ekranladan uzak sakin bir yaşamı olan oyuncu ile hem nostalji yolculuğu yaptık, hem de şimdiki hayatını konuştuk.
Oyunculuktan önce müzisyen babasının etkisiyle müziğe yönelen Ferdi Atuner; "Rahmetli babam ud çalardı, sesi de çok güzeldi. Ankara ve İstanbul radyolarında klasik koro programlarını dinler ve eş zamanlı udunu çalardı. Daha sonra operaları dinlemeye başladım. Çocuk yaşlarda başlayan bu ilgi sonrasında konservatuara başladım. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin kazandım. İlerleyen dönemde bir arkadaşımın vasıtasıyla Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'na gittim ve 'Keşanlı Ali Destanı' oyununda rol aldım" dedi.
Ferdi Atuner, ilk televizyon deneyimini ise 1982'de TRT'de yayınlanmaya başlayan 'Sekiz Sütuna Manşet' dizisiyle yaşadı. Oyuncu; Işıl Yücesoy, Erol Taş ve Ali Şen gibi isimlerle kamera karşısına geçti.
"HİCİV TİYATROSU YAPTIK"
1990'lı yıllardan itibaren özel televizyonların yayın hayatına başlamasıyla Ferdi Atuner, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde de rol aldı ve geniş çevrelerce daha da tanındı. Atuner; "Çok iyi bir kadromuz vardı. Hiciv tiyatrosu yapıyorduk. Senarist kadrosunda Yılmaz Erdoğan da vardı. Türkiye'de her an hicive uygun konu çıktığı için herkes yazıyordu. Bir yandan televizyonda rol alırken bir yandan da gerçek işim olan operaya devam ediyordum" diye konuştu.
Ferdi Atuner sonrasında, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi kendi dönemlerinin çok izlenen dizilerinde rol aldı.
Setlerden bugünlere taşınan bir dostluğu olmadığını ifade eden oyuncu; "Herkes kendi yoluna gidiyor. Sette yaşananlar genelde setlerde kalıyor" ifadelerini kullandı.
Oyuncular için tiyatro ve televizyonun farklı özelliklerine dikkat çeken Ferdi Atuner; "Tiyatro canlı tabi ama başlıyor bitiyor. Televizyon ise yıllarca seni oynatmaya devam ediyor. Seni göz önünde tutuyor" diyerek, televizyonun oyuncuların varlığını sürdürme açısından önemli olduğunu vurguladı.
Rol aldığı dizi ve filmlerinin hepsinin kendi için özel yerleri olduğunu söyleyen 80 yaşındaki emektar sanatçı; "Şimdiki diziler ve filmler, hem prodüksiyon hem de hikâye açısından çok daha iyi. Herkes okullu ve eğitimli oldu. Bunların etkisi sonucunda kaliteli işler ortaya çıkıyor" diye konuştu.
"DÜNYAYA YENİDEN GELSEM YİNE OYUNCU OLURUM"
'Çarıklı Milyoner' filminde Kemal Sunal ile aynı seti paylaşan oyuncu, "Güle güle çektik filmi. O tarz filmleri gülmeden çekemezdik zaten. Kemal Sunal'ı çok severdim. Senaryoda yazılmayan şeyleri de oynuyorduk, yani doğaçlama yapıyorduk" dedi.
Oyunculukla ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığına sözlerine ekleyen Ferdi Atuner, "Yine dünyaya gelsem aynı işi yaparım" diye konuştu.
İki çocuk babası olan oyuncu; "Oğlum Toygar, Antalya Devlet Operası'nda sahneye çıkıyor. Kızım İlayda ise bir şirketin genel müdürlüğünü yapıyor" ifadelerini kullandı.
CİHANGİR'DE YAŞIYOR
Sinema ve dizilerden kazandığı parayla Cihangir'den bir ev aldığını söyleyen oyuncu; "Bizim dönemimizde para konuşulmazdı. Verilen rolü nasıl oynayacağımızı, paradan önce düşünürdük. Emekli maaşımla geçiniyorum. Allah'a şükür ediyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Şu ara pek teklif gelmiyor. Unutulmuş olabilirim ama buradayım" dedi.