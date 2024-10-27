Ferdi Atuner sonrasında, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi kendi dönemlerinin çok izlenen dizilerinde rol aldı.

Setlerden bugünlere taşınan bir dostluğu olmadığını ifade eden oyuncu; "Herkes kendi yoluna gidiyor. Sette yaşananlar genelde setlerde kalıyor" ifadelerini kullandı.