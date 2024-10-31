Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaprak dökümü!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da; iç transfer hareketliliği de yaşanıyor. İşte 3 Büyükler'de sözleşmesi bitecek o futbolcular...
2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu başlamadan önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, büyük paralar harcayarak kadrolarını oluşturdu.
Ligde 10 hafta geride kalırken G.Saray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor.
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin BAY haftalarını geçtiği ligde, sarı-kırmızılı takımın 1 maç fazlası bulunuyor.
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni transferlere çevrilirken, takımları iç transferde de hareketli günler bekliyor.
Öyle ki 3 Büyükler'de toplam 13 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun yıllar takımlarında forma giyen ve kaptanlık yaşamış isimlerin geleceği ise merak ediliyor.
İşte bonservisi takımlarımızda bulunan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek o isimler...
FERNANDO MUSLERA
SERDAR AZİZ
MERT GÜNOK
ABDÜLKERİM BARDAKCI
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
NECİP UYSAL
HAKIM ZIYECH
İRFAN CAN KAHVECİ
ARTHUR MASUAKU
DUSAN TADIC
DRIES MERTENS
EDIN DZEKO