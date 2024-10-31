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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaprak dökümü! - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaprak dökümü!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da; iç transfer hareketliliği de yaşanıyor. İşte 3 Büyükler'de sözleşmesi bitecek o futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25
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        2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu başlamadan önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, büyük paralar harcayarak kadrolarını oluşturdu.

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        Ligde 10 hafta geride kalırken G.Saray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor.

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        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin BAY haftalarını geçtiği ligde, sarı-kırmızılı takımın 1 maç fazlası bulunuyor.

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        Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni transferlere çevrilirken, takımları iç transferde de hareketli günler bekliyor.

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        Öyle ki 3 Büyükler'de toplam 13 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun yıllar takımlarında forma giyen ve kaptanlık yaşamış isimlerin geleceği ise merak ediliyor.

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        İşte bonservisi takımlarımızda bulunan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek o isimler...

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        FERNANDO MUSLERA

        8

        SERDAR AZİZ

        9

        MERT GÜNOK

        10

        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        11

        BRIGHT OSAYI-SAMUEL

        12

        NECİP UYSAL

        13

        HAKIM ZIYECH

        14

        İRFAN CAN KAHVECİ

        15

        ARTHUR MASUAKU

        16

        DUSAN TADIC

        17

        DRIES MERTENS

        18

        EDIN DZEKO

        19

        JONAS SVENSSON

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