Beyaz Saray'da cadılar bayramı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı etkinliği düzenledi
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı (Halloween) etkinliği düzenledi.
40 yıldır öğretmenlik yapan First lady Jill, etkinliğin temasını eğitim olarak belirledi ve okumayı teşvik etmek için etkinliğe "Hallo-Read" adını verdi.
Jill Biden, kostümlü çocuklara ürkütücü balkabaklarıyla ilgili kısa bir hikaye okudu.
Öğrenciler ve orduya bağlı çocuklar da dahil olmak üzere 8 bine yakın kişi Beyaz Saray'a davet edildi.
Biden, hindi kostümü giydirilmiş bir bebeği severken görüldü.
Biden, 5 Kasım'da Kamala Harris ve Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından Ocak ayında görevinden ayrılacak.
Bu cadılar bayramı, Biden'ın Beyaz Saray'da geçirdiği son bayram oldu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.