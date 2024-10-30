Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük heyecanla devam ediyor. 10. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor. Kulüplerin form durumu ve kadroları ile yapay zeka tahmini yapan futbol veri sitesi Euro Club Index, bu sezon mutlu sona ulaşacak takım tahminini paylaştı.
Kulüplerin form durumu ve kadroları ile yapay zeka tahmini yapan futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak.
İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri:
19- Adana Demirspor - 18 puan - %0
18- Hatayspor - 28 puan - %0
17- Bodrum FK - 32 puan - %0
16- Kayserispor - 38 puan - %0
15- Alanyaspor - 39 puan - %0
14- Gaziantep FK - 41 puan - %0
13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0
12- Konyaspor - 45 puan - %0
11- Göztepe - 45 puan - %0
10- Kasımpaşa - 46 puan - %0
9- Antalyaspor - 46 puan - %0
8- Sivasspor - 46 puan - %0
7- Eyüpspor - 49 puan - %0
6- Samsunspor - 55 puan - %0
5- Trabzonspor - 56 puan - %0
4- Başakşehir - 59 puan - %0.1
3- Beşiktaş - 78 puan - %5