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        Haberler Magazin Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul'u gezdi

        Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul'u gezdi

        Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Barcelona-Galatasaray karşılaşmasının ardından İstanbul gezisine çıktı. Eminönü'nü ziyaret eden Ebana, baklava ve çay molası verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Mücadelede iki asist yapan Lamine Yamal, maçın oyuncusu seçilmişti.

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        Yıldız futbolcuya İstanbul ziyaretinde sevgilisi Inés García Santos ve annesi Sheila Ebana da eşlik etmişti.

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        Karşılaşmanın ardından İstanbul'da bir süre daha kalan Ebana, şehri keşfe çıktı.

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        19 yaşındaki futbolcunun annesi, İstanbul gezisinin ilk durağı olarak Eminönü'nü tercih etti.

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        Sheila Ebana, Yeni Cami önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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        Gezintinin ardından baklava ve çay molası veren Sheila Ebana, bu anları sosyal medya hesabından "Size Türkiye'den birkaç fotoğraf bırakıyorum" notuyla paylaştı.

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