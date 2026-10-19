Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul'u gezdi
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Barcelona-Galatasaray karşılaşmasının ardından İstanbul gezisine çıktı. Eminönü'nü ziyaret eden Ebana, baklava ve çay molası verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 20:55 Güncelleme:
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13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Mücadelede iki asist yapan Lamine Yamal, maçın oyuncusu seçilmişti.
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Yıldız futbolcuya İstanbul ziyaretinde sevgilisi Inés García Santos ve annesi Sheila Ebana da eşlik etmişti.
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Karşılaşmanın ardından İstanbul'da bir süre daha kalan Ebana, şehri keşfe çıktı.
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19 yaşındaki futbolcunun annesi, İstanbul gezisinin ilk durağı olarak Eminönü'nü tercih etti.
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Sheila Ebana, Yeni Cami önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Gezintinin ardından baklava ve çay molası veren Sheila Ebana, bu anları sosyal medya hesabından "Size Türkiye'den birkaç fotoğraf bırakıyorum" notuyla paylaştı.
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