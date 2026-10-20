Protestolar şiddetlendi, karar geldi: Fransa'da sokağa çıkma yasağı!

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa'daki ıslah çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "Ayazağa'da kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor. İnşallah kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz. Burada her yeri yıkmıyoruz. Derenin yatağı belli. Kentsel dönüşüm ofisi kuruldu. Ayazağa'd... Daha Fazla Göster

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa'daki ıslah çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "Ayazağa'da kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor. İnşallah kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz. Burada her yeri yıkmıyoruz. Derenin yatağı belli. Kentsel dönüşüm ofisi kuruldu. Ayazağa'da kentsel dönüşüm isteyenler bilgi alabilecek. Hasar tespit çalışmaları da tamamlandı. Ödemeler bugün itibarıyla başlıyor." ifadelerini kullandı Daha Az Göster