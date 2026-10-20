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        Haberler Ekonomi Para Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi: 25 brüt maaşa kadar tazminat hakkı

        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi: 25 brüt maaşa kadar tazminat hakkı

        Arjantin'de Milei hükümeti, kamu sektöründen 20 bin işi azaltmayı hedefleyen 'gönüllü emeklilik' programını başlattı. Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile kurulan programda, 25 brüt maaşa denk gelen miktarda tazminat hakkı sunulacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi

        Ulusal basına göre, gönüllü olarak kamudan ayrılacak çalışanlara kıdem ve hizmet sürelerine göre 25 maaşa kadar tazminat ödenecek.

        Güvenlik birimleri, Ulusal Yangın Yönetim Servisi ve Silahlı Kuvvetler personeli ise programın dışında tutuluyor.

        Arjantin Serbestleşme ve Devlet Dönüşümü Bakanı Federico Sturzenegger, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin devlet memurunun gönüllü emeklilik planından yararlanabilecek durumda olduğunu duyurdu.

        Kararnameye göre, Merkezi Ulusal Kamu Yönetimi personeli programa 1-30 Kasım 2026'da başvurabilecek, hükümetin kararıyla bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30 gün uzatılabilecek.

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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 20 bin çalışanı kapsayan programa yalnızca merkezi idaredeki daimi kadrolu memurlar başvurabilecek.

        Buenos Aires Times'taki habere göre yaş ve prim durumlarına göre üç gruba ayrılan çalışanlardan ayrılmayı kabul edenlere, kıdemlerine göre 25 maaşa kadar ödenecek.

        Disiplin soruşturması devam edenler veya devlete açtıkları davalardan vazgeçmeyenler programdan yararlanamayacak.

        Programa katılan memurların kadroları iptal edilecek ve bu kişilerin 8 yıl boyunca kamuda yeniden görev almasına izin verilmeyecek.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel arşivdir ve temsilidir.

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        #Arjantin
        #emeklilik
        #ekonomi
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