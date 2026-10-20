İstanbul'da olay, Mart 2018'de, Beyoğlu'ndaki Kazancı Yokuşu'nda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranın işletmecileri ile iş yerinin mülk sahibi arasında alacak verecek anlaşmazlığı yaşandı.

RESTORANI BOŞALTMALARINI İSTEDİ

Yaklaşık üç ay devam eden anlaşmazlık nedeniyle Beyoğlu'nda otel işleten mülk sahibi iddialara göre, kiracılarından restoranı boşaltmalarını istedi. Ancak taraflar arasında sorun çözülemedi.

TAKSİM'DE SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazancı Yokuşu'nda bir otelin önünde karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar kullanıldı. Çıkan çatışmada otel işletmecisinin kardeşi Tarık Durucan hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

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DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksim'in en işlek noktalarından birinde meydana gelen silahlı çatışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde silah sesleriyle birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüldü. Bebek arabasıyla yürüyen bir kadının da aralarında bulunduğu vatandaşlar, çatışmadan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığındı.

12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

2018'nde yaşanan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayda kasten öldürme suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan Y.K.'nin, 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren arandığı belirlendi.

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Hakkında 2 UYAP aranma kaydı da bulunan Y.K.'nin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.

EYÜPSULTAN'DA YAKALANDI

Aranan hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Y.K.'yi İstanbul Eyüpsultan’da yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, gerekli adli işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürüldü.

KARDEŞİ DE ESENYURT'TA YAKALANDI

Aynı olayda aranan Y.K.'nin kardeşi A.K.'de polis tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt’ta yakalandı. Kasten öldürme, basit yaralama, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası bulunan A.K.'nin de, 12 Ocak 2021 tarihinden beri arandığı belirlendi. Hakkında 5 ayrı UYAP aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.