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        Haberler Dünya Kenya'da "açlık tarikatı" lideri mahkemeye çıktı

        Kenya'da "açlık tarikatı" lideri mahkemeye çıktı

        Kenya'da "açlık tarikatı" lideri Papaz Paul Mackenzie hakim karşısına çıktı. Mackenzie ve beraberindeki 28 sanık 190'ı çocuk 191 kişinin öldürülmesinden suçlu bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        "Açlık tarikatı" liderine cinayet hükmü
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        Kenya'da takipçilerini dini kurtuluşa ulaşmak için aç kalmaya yönlendiren tarikat lideri Paul Mackenzie ve beraberindeki 28 sanık, 190'ı çocuk 191 kişinin öldürülmesinden suçlu bulundu.

        Kenya'nın Mombasa kentindeki Yüksek Mahkeme, 2023 yılında Shakahola Ormanı'nda 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.

        Yüksek Mahkeme Yargıcı Diana Kavedza-Mochache, tarikat lideri Mackenzie ile diğer 28 sanığın, 190 çocuk ve bir yetişkinin öldürülmesine ilişkin suçlamalardan mahkum edildiğini bildirdi.

        Mochache, kurbanların kendi istekleriyle aç kalarak hayatlarını kaybettikleri yönündeki savunmayı reddederek, 16 yaşından küçük çocukların ölümle sonuçlanan açlık uygulamasına gönüllü olarak katıldıklarının kabul edilemeyeceğini belirtti.

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        Mahkeme, 29 sanığın Kenya Ceza Kanunu'nun 203. maddesi kapsamında cinayetten suçlu olduğuna hükmetti.

        Good News International Church (Uluslararası İyi Haber Kilisesi) adlı dini oluşumun lideri Mackenzie'nin, takipçilerine manevi kurtuluşa ulaşmak için uzun süre aç kalmaları gerektiğini telkin ettiği belirtildi.

        Savcılık, ölümlerin gönüllü olarak tutulan dini oruçtan kaynaklanmadığını, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin sistematik biçimde yiyecekten mahrum bırakılarak ölüme sürüklendiğini savundu. Sanıklar ise cinayet suçlamalarını reddederek kurbanların kendi istekleriyle aç kaldıklarını öne sürdü.

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        400'DEN FAZLA KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

        Kenya'nın kıyı kenti Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda 2023 yılında başlatılan arama çalışmalarında, sığ mezarlara gömülmüş yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Soruşturmalarda toplu mezarların yanı sıra kurbanların ağır yetersiz beslenmeye maruz kaldığını gösteren bulgular tespit edilmişti.

        Kenyalı yetkililere göre 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği olay, ülke tarihinde tarikat faaliyetleriyle bağlantılı en ölümcül vakalardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

        Olayın ardından ülkede dini kuruluşların denetlenmesi, çocukların korunması ve devlet kurumlarının benzer olayları önlemedeki sorumlulukları tartışma konusu olmuştu.

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