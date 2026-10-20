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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadınların yumurtalarını yurt dışına sattılar! Çeteyi yakan yasak aşk!

        Kadınların yumurtalarını yurt dışına sattılar! Çeteyi yakan yasak aşk!

        Doku ticareti örgütüne yönelik İstanbul dahil 14 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgüt lideri Hacer T.'nin yanısıra, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheliden 39'u yakalandı. Örgüt lideri Hacer T.'nin, ilk etapta "donör" olarak başladığı organizasyonun zamanla başına geçtiği ve donör olmak isteyen kadınları bularak yumurtalıklarını aldırmaları için Kıbrıs'a yönlendirdiği öğrenildi. Yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.'nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.'nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda şu ana kadar gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

        YURT DIŞINA YÖNLENDİRDİLER

        İHA'daki habere göre Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşan emniyet ekipleri, HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları anlaşıldı.

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        811 KEZ YUMURTA SATIŞI YAPILDI

        Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şu ana kadar şüphelilerden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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        İHBARI ALDATILAN KOCA YAPMIŞ

        Yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.’nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.’nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirledi.

        KADIN YUMURTASININ TANESİ 100 AVRO

        Kadınların yumurtalarının tanesinin 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin bunu da tüp bebek merkezine 100 avro (5 bin 500 TL) civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayde yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkardı.

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        Organizatörlerden Hacer T.'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi.

        "SARI SAÇ, MAVİ GÖZ" TERCİH EDİLMİŞ

        Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini karşılık olarak ise "Her türlü buluruz" cevabını da yine teknik ve fiziki takibin ardından ortaya çıkaran ekipler, en genci 22, en yaşlısı 33 aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kere KKTC, Arnavutluk ve Hırvatistan'a gittiğini belirledi.

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        2 MİLYON EURO HAKSIZ KAZANÇ

        Üreme hücresi (Yumurta) satışı yapan ve İstanbul polisi tarafından çökertilen çeteye ilişkin ayrıntılarda, Gürcistan ve Arnavutluk’taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterleri dışındaki kadınlardan yumurta almadıkları anlaşıldı. KKTC kliniği olan Hayat İ. adlı doktor da gözaltına alınırken, Kıbrıs, Arnavutluk, Gürcistan’a giden donör kadınların söz konusu işlemlerden toplamda en az iki milyon Euro haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

        ARALARINDA 3 DOKTOR DA VAR

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenleyen ekipler, şu ana kadar örgüt lideri Hacer T. ile birlikte 3’ü organizatör, 3’ü doktor, 32’si donör kadın olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, firari 14 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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