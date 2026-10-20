Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
Kocaeli'nde çalışan ve ailesini görmek için Konya'nın Akşehir ilçesine giden 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, F.Ş.'ye ait kıraathanede çay içtiği sırada, av tüfeğiyle gelen şüpheli H.H.Ş.'nin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. H.H.Ş. ile F.Ş. arasındaki husumet nedeniyle olayın yaşandığı öğrenildi
Konya'da olay, dün saat 15.30 sıralarında Akşehir ilçesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.’ye ait kıraathanede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, H.H.Ş., aralarında husumet bulunduğu belirtilen F.Ş.’nin işlettiği kıraathaneye av tüfeğiyle geldi.
TÜFEĞİ ÇIKARDI RASTGELE ATEŞ ETTİ
İHA'daki habere göre ikili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.’ye isabet etti.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Şüpheli, kaçarken girdiği bir iş yerinde polis ekiplerince yakalandı. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.
AİLESİNİ GÖRMEYE GELMİŞTİ
Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aktaş’ın Kocaeli’de çalıştığı, ailesini görmek amacıyla izin alarak memleketi Akşehir’e geldiği öğrenildi. Aktaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.