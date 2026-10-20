İstanbul sel felaketi ve Sakarya'daki yıkımın bilançosu, kayıplar ve bölgedeki son durum hakkında tüm gelişmeleri aktarıyoruz. İstanbul ve Sakarya'da etkili olan aşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketi, can kayıpları ve arama kurtarma çalışmalarındaki son tabloyu programımızda mercek altına a... Daha Fazla Göster

İstanbul sel felaketi ve Sakarya'daki yıkımın bilançosu, kayıplar ve bölgedeki son durum hakkında tüm gelişmeleri aktarıyoruz. İstanbul ve Sakarya'da etkili olan aşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketi, can kayıpları ve arama kurtarma çalışmalarındaki son tabloyu programımızda mercek altına alıyoruz. Felaketin yarattığı tahribatın yanı sıra, bölgedeki yardım ve ödeme süreçlerinin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Yayında ayrıca siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer alan seçim tarihi açıklamaları ve parlamentoların kriz yönetimi süreçlerindeki kritik rolü üzerine analizler yapılıyor. Yaşanan krizlerin çözümünde yasama organlarının nasıl bir strateji izlemesi gerektiği ve güncel siyasi gelişmelerin detayları Habertürk ekranlarında tartışılıyor. Daha Az Göster