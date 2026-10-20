10 yıllık cinayette flaş gelişme
Osmaniye'de, 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski eşi 34 yaşındaki İlknur Düzgün, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, kayınvalidesi Selma D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Osmaniye'de, 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İHA'da yer alan habere göre bir tv kanalında programa katılan Aynur Çabuk'un, ağabeyinin eski eşi İlknur Düzgün ve onun kocası İbrahim Ozan D. (35) tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaları üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İLKNUR'UN EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma D., Osmaniye'ye getirildi.Cinayete kurban giden Mehmet Çabuk.
Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Ozan D.'nin, Mehmet Çabuk'u öldürerek annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.
MEHMET'E AİT BULGULAR ÇIKTI
Şüphelinin yer göstermesiyle yapılan kazıda, Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve inceleme yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ESKİ EŞ "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlknur Düzgün, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kayınvalidesi Selma D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.