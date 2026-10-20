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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı

        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı

        Adana merkezli operasyonda, kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanmasına yönelik 77 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2022-2026 yılları arasında 76 kazanın kurgu olduğunun tespit edildiğini, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğunu ve 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyonda 77 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğunu ve 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceklerini belirtti. Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.

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        76 TRAFİK KAZASININ KURGU OLDUĞU BELİRLENDİ

        Soruşturma kapsamında, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanmasının tespit edildiğini bildiren Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.

        Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiklerinin, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıklarının ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini aktaran Gürlek, suç yapılanmasının çalışma yöntemlerinin soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldığını ifade etti.

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        MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

        MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin bulgular elde edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini bildirdi.

        88 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklayan Gürlek, şüphelilerden 77'sinin yakalanarak gözaltına alındığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğunun belirlendiğini ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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        Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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        #adana
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