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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın yeğenlerinden vasiyet açıklaması

        Kadir İnanır'ın yeğenlerinden vasiyet açıklaması

        Kadir İnanır'ın vasiyetnamesiyle ilgili ailesinden yeni bir açıklama geldi. Yeğenleri Meftun ve Levent İnanır, amaçlarının sanatçının gerçek iradesinin ortaya çıkarılması olduğunu belirterek 17 Aralık 2026'da mahkemede hazır bulunacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        "Bizim meselemiz mal, mülk değil"

        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenmişti.

        Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme gelmişti.

        Yaşananların ardından özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Kadir dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" sözleriyle tartışmalara katılmıştı.

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        Levent İnanır, bu kez kuzeni Meftun İnanır ile birlikte yaptıkları ortak açıklamayla gündeme geldi. Ailenin büyük çoğunluğunun vasiyetnamelerle ilgili ciddi soru işaretleri taşıdığını belirten ikili, hukuki sürecin aydınlatılmasını istediklerini duyurdu. Açıklamada, 17 Aralık 2026'da mahkemede hazır bulunacakları da belirtildi.

        "ORTAK HASSASİYETLERİNİ VE DURUŞUNU KAMUOYUNA AKTARMAKTADIR"

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Ben, Meftun İnanır, Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğluyum. Aile büyüğümüz Reşit İnanır'dan sonra ailemizin yaşça en büyük üyelerinden biri olarak, bu açıklamayla hem kendi düşüncelerimi hem de ailemizin büyük çoğunluğunun taşıdığı hassasiyetleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki kuzenim Levent İnanır, İnanır ailesinin sözcüsü olarak ailemizin ortak hassasiyetlerini ve duruşunu kamuoyuna aktarmaktadır. Bu meselede dile getirilen soru işaretleri yalnızca kendisinin şahsi düşüncelerinden ibaret değildir. Benim de aralarında bulunduğum ailemizin büyük çoğunluğu benzer endişeleri taşımaktadır.

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        "BÜTÜN SORU İŞARETLERİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

        Kadir İnanır, hem ülkemiz hem de ailemiz için son derece kıymetlidir. Onun hatırasına, kişiliğine ve iradesine duyduğumuz saygı tartışmasızdır. Tam da bu nedenle, adına düzenlenen vasiyetnamelerle ilgili bütün soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Mahkemenin daveti üzerine Beykoz Adliyesi’nde hazır bulunduk. 17 Aralık 2026 tarihinde de yargı sürecine katılacağız. Vasiyetnamelerin düzenlenme koşullarının, ilgili dönemdeki sağlık durumunun ve iradesine ilişkin hususların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini bekliyoruz.

        "BİZİM MESELEMİZ MAL, MÜLK VEYA PARA DEĞİLDİR"

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        Özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra, çok sayıda ve ağır ilaç kullanıldığı bir dönemde düzenlendiği belirtilen vasiyetnameler konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Bu soruların cevabının varsayımlarla değil, somut bilgi ve hukuki incelemeyle ortaya konulmasını istiyoruz. Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir. Bizim meselemiz, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Levent İnanır'ın aile sözcüsü olarak dile getirdiği hassasiyetlerin arkasında, ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları bulunmaktadır. Bu sürecin kişisel tartışmalara dönüştürülmesini değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinde aydınlatılmasını istiyoruz.

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        Hiç kimsenin soru işaretlerimizin cevabını aramamızı yanlış yorumlamasını istemiyoruz. Kadir İnanır’ın hatırasına duyduğumuz saygı, bu konunun açıklığa kavuşması yönündeki kararlılığımızın temelidir. 17 Aralık 2026 tarihinde ve sonrasında devam edecek hukuki süreçte bütün hususların açıklığa kavuşmasını bekliyoruz.

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        #kadir inanır
        #Levent İnanır
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