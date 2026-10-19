Kadir İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'dan Jülide Kural'a destek: Ben şahidim!
Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. Usta oyuncunun yeğeni Gül Bakar da tartışmalara dahil olarak, sessizliğini bozdu
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İnanır'ın eylül ayında açıklanması beklenen vasiyeti aralık ayına ertelendi.
Çok geçmeden İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları daha da büyüdü.
Özellikle de sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Kadir dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" sözleri uzun süre magazin gündemini meşgul etti.
Vasiyet ve miras tartışmalarına Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar da katıldı. Jüldie Kural'a destek veren Bakar, "Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" dedi.
Levent İnanır’ın televizyon ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gül Bakar, "Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkanı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.
Gül Bakar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Kadir İnanır’ın hatırasına saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Ben de onun yeğeni ve yaşananların tanığı olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğim.