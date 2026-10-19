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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama talebi

        Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama talebi

        İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Mal varlığı aklama soruşturmasında 15 tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

        Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

        Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alındı.

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        EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

        Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, firari olan Emir Sarıgül dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim oldu. Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

        17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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        #Emir Sarıgül
        #Murat Ağırel
        #Aylin Kotil
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