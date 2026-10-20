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        Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama

        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın getirildi

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Kutluhan Taşkın atandı. Gelir İdaresi Başkanlığına ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan getirildi. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili; Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Ferhat Dinçer atandı.

        SPK BAŞKANI SÜTCÜ GÖREVDEN ALINDI

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.

        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, I. Hukuk Müşavirliğine Nigar Genç atandı.

        Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da görevinden alındı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Bakanlıkta genel müdür yardımcılıkları ile Sakarya, Balıkesir, Bolu, Kayseri, Denizli, Karaman, Muğla, Muş, Kocaeli, Ordu ve Kastamonu il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

        Ayrıca Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Uzman Dr. Ali Ulvi Çalık, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Dr. Refik Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ise görevden alındı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker getirildi.

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        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #Resmi Gazete
        #Gelir İdaresi Başkanlığı
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