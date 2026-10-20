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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Tazminat hesabında yol ve yemek yardımı

        Tazminat hesabında yol ve yemek yardımı

        İhbar ve kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden ödenir. İşçinin ücretine ilaveten yol ve yemek yardımı gibi düzenli yapılan ödemeler de tazminat hesabında dikkate alınır. Kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamaz. Peki ihbar tazminatında da tavan var mı?  Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ihbar ve kıdem tazminatı hesabıyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        İşçinin tazminatı nasıl hesaplanır?

        İşçinin kıdem tazminatı ile ilgili hakları 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi ile düzenlenmiştir. En az bir yıl çalışmış olan işçiye, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için ise aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kıdem tazminatının hesabı, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde ise son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret esas alınır.

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        GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR

        Ücret ifadesinden çıplak ücret anlaşılmamalıdır. İşçiye ücrete ilaveten sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Buna giydirilmiş ücret denir.

        DEVAMLILIK ARZ EDEN ÖDEMELER KIDEM HESABINA DAHİL EDİLİR

        Giydirilmiş ücret, normal ücrete ilaveten yol, yakacak, yemek, giyim yardımı, teşvik primi, kıdem ücreti, kira – barınma yardımı, bayram harçlığı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerden oluşur. Bu şekilde yapılan ilave ödemelerin giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilmesi için ödemelerin devamlılık arz etmesi gerekir.

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        İşveren bazen çeşitli adlar altında bir defalık ödemeler yapabiliyor. Bu tür devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus ödemeler giydirilmiş ücret hesabına dahil edilmez.

        KIDEM TAZMİNATI HESABINDA YOL VE YEMEK YARDIMI

        Kıdem tazminatı hesaplanırken işverenin iş yerinde verdiği yemek bedeli veya yemek karşılığı ödediği nakit para ya da yemek çeki de dikkate alınır.

        İşçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır. İş yerinde verilen yemek ve yol yardımı için kişi başına düşen tutar belirlenerek ücrete dahil edilir.

        Son yıllarda çoğu iş yerinde işçiler için özel sağlık sigortası yaptırılmaktadır. Bir yıl için işçi başına ödenen sağlık sigortası primi 365’e bölünerek, bir güne düşen miktar belirlenir. Bir günlük tutar 30 ile çarpılarak giydirilmiş ücret hesabına eklenir.

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        Bazı iş yerlerinde yılın belli aylarında ikramiye ödenmektedir. İkramiyelerin toplamı da 365 güne bölünerek 30 güne düşen tutar belirlenir. Ancak, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa ikramiyeler son ücret üzerinden hesaplanır.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANA ÇARPIYOR

        Giydirilmiş ücret hesabı 2026 yılının ikinci yarısında brüt ücreti 73.729,87 TL’nin altında olan işçiler için geçerlidir. Çünkü kıdem tazminatı, her yıl 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre belirlenen tavanı aşamıyor. Şu an itibarıyla söz konusu tutar, kıdem tazminatı tavanını oluşturuyor.

        İşçinin brüt ücreti 75 bin lira da olsa 750 bin lira da olsa her yıl için alabileceği kıdem tazminatı 73.729,87 TL olarak uygulanıyor. Daha fazla kıdem tazminatı alamıyor.

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        İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN YOK

        İşçilerin ihbar tazminatının hesabında da giydirilmiş ücret dikkate alınıyor. Kıdem tazminatında tavan olmakla birlikte ihbar tazminatında tavan bulunmuyor. Bu ayrıntı, özellikle yüksek ücretliler açısından önem taşıyor. İhbar tazminatında hem brüt ücretin tamamı, hem de düzenlilik arz eden her türlü ödemeler hesaba dahil ediliyor.

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