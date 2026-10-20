Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı aşk yaşıyor
Gönlünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'ya kaptıran oyuncu Rabia Soytürk, yeni sevgilisiyle ilk kez Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi
Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayadığı mimar Samet Vuruşan ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu Rabia Soytürk, yeni bir aşka yelken açtı.
Soytürk'ün gönlünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Mekandan birlikte ayrılan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı.
Bir güvenlik görevlisi gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla Soytürk ve Adalı'nın önüne geçti. Ancak bu çaba, ikilinin görüntülenmesine engel olamadı.
Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında teşekkür eden Rabia Soytürk ve Serhan Kerim Adalı, birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan oradan ayrıldı.