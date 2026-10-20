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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda

        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda

        Haftalık çalışmalarına bugün başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda

        TBMM Genel Kurulu'nda Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

        Haftalık çalışmalarına 20 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

        TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FONLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ELE ALINACAK

        Genel Kurul'da Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi de ele alınacak.

        Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

        Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

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        "Piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali", "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerde düzenlenen fiillerin, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilenlere bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

        Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında CMK'nin ilgili hükümleri uyarınca elkoyma kararı verilebilecek.

        "El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı" başlıklı hüküm kapsamında bulunmayan durumlar bakımından SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF'ye bildirecek.

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        Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere YTM'ye aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak.

        Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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