Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ KÖTÜ OYNAMADI"

Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş topa hakim oynuyor ancak 60. dakikaya kadar topa sahip olduğu anlarda tehlikeli bir gol pozisyonuna giremedi. Beşiktaş, Trossard ile gole yaklaştı ancak top direği sıyırarak dışarı çıktı. Şunu tekrar söylemek istiyorum: Beşiktaş, kazanmak için Oh'u oyuna almalı. Atamayana atarlar derler ya, adeta öyle bir ikinci yarı oldu. Bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz golü kalenizde görürsünüz. Salih Özcan topa yetişemedi, top Salah'a çıkarıldı ve Salah golü attı. Beşiktaş, ikinci golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Şimdi üç değişiklik yapılıyor ama daha erken yapılmalıydı. Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor.