Spor yazarları Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi iki takım açısından dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"ITALIANO ÇARE ÜRETEMİYOR"
Güntekin Onay (Hürriyet): Italiano işler iyi gitmezken çare üretemiyor, dün de değişiklikleri geç yaptı ve ikinci yarıda takımı oyundan düşmüşken müdahale edemedi.Vincenzo İtaliano’nun ön alan presiyle 1’e 1 baskı yaptığı oyun anlayışı deplasmanlarda iç sahadaki kadar işlemiyor. Beşiktaş iç sahadaki yüksek yoğunlukta bir baskıyı asla yapamıyor. Ayrıca kendi yarı sahasında bekleyen rakipler pres bu kadar yoğun olmadığı için 2 pas yapıp siyah beyazlıların arkada bıraktığı geniş alanları kullanıyor ve pozisyonlara giriyor. Emirhan ve Agbadou iyi birer savunmacı olabilirler ancak geniş alan için uygun stoperler mi? Bu da tartışılır. Beşiktaş dün 2 gol yedi ancak Nübel’in 3-4 tane gollük kurtarışları var. Hepsi de kontratak ile gelen pozisyonlar. Vincenzo İtaliano açıkçası Thomas Reis’ın tuzağına düştü. Topu Beşiktaş’a bırakıp kendi yarı sahasında savunma yaptı ve bulduğu alanları kullandı.
"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi.
Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu. Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü.
"GÖKYÜZÜ OYUNUNU REDDETTİ"
Uğur Meleke (Hürriyet): Trabzonspor oyunundaki en büyük dönüşüm, topun artık gereksiz havaya kalkmaması. İçeride Onuachu var diye onlarca anlamsız orta yapılmaması. Fatih Tekke’nin görevde olduğu son Konya maçında 27 orta yapmış Trabzon takımı. Galatasaray maçında 8, Samsun önünde 10’a düşmüş bu sayı. Dün de Beşiktaş önünde kanatları kullanan ama genelde yerden pasları tercih eden bir takım izledik. Efsanevi teknik adam Brian Clough’ın meşhur sözü vardır, “Tanrı havadan oynamamızı isteseydi gökyüzüne kale kurmamıza izin verirdi” diye. Thomas Reis de reddetti bu gökyüzü oyununu.
"YENİLGİNİN SORUMLUSU ITALIANO"
Ömer Üründül (Sabah): Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör İtaliano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum... Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı. Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. İtaliano üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben İtaliano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım. Futbol ilginç bir oyun... Beşiktaş ve İtaliano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet...
"SALAH BÜYÜK KATKI YAPAN BİR FENOMEN"
İskender Günen (Sabah): Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu. Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı. Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen.
"BEŞİKTAŞ KÖTÜ OYNAMADI"
Sinan Vardar (Fotomaç): Beşiktaş topa hakim oynuyor ancak 60. dakikaya kadar topa sahip olduğu anlarda tehlikeli bir gol pozisyonuna giremedi. Beşiktaş, Trossard ile gole yaklaştı ancak top direği sıyırarak dışarı çıktı. Şunu tekrar söylemek istiyorum: Beşiktaş, kazanmak için Oh'u oyuna almalı. Atamayana atarlar derler ya, adeta öyle bir ikinci yarı oldu. Bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz golü kalenizde görürsünüz. Salih Özcan topa yetişemedi, top Salah'a çıkarıldı ve Salah golü attı. Beşiktaş, ikinci golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Şimdi üç değişiklik yapılıyor ama daha erken yapılmalıydı. Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor.
"TRABZONSPOR İNANILMAZ MÜCADELE ETTİ"
Aksal Yavuz (Milliyet): Thomas Reis’li Trabzonspor, Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’ı da dize getirdi. Deplasmanda Samsunspor, Avrupa’da Kups maçları da çabası. Anlayacağınız Trabzonspor, gelene gidene üç dört arası bir tarife uygulayarak ortaya karışık bir menü sunuyor! Tahminimiz odur ki Trabzonsporlular ligde mağlup oldukları takımlara bakarak, kaybettikleri puanlara düşünerek öyle bir iç çekiyorlardır ki! Trabzonspor’da görevini yapmayan oyuncu yoktu, inanılmaz mücadele ederek net bir skora imza attılar. Fakat Onana’dan sonra Nwaiwu’ya bir parantez açmamız gerekirse; liglerin açık ara en iyi stoperi. Allah nazarlardan, sakatlıktan korusun! Uzun lafın kısası Trabzonspor yeni teknik adamıyla önüne geleni yıkıp geçiyor! Sahi sırada kim var?
"BU BİR YOL KAZASI"
Turgay Demir (Fotomaç): Dün ilk kez Italiano'nun müdahale etmekte geç kaldığını gördüm. Cerny ve Miretti ikinci yarıya başlamamalıydı. Belki o zaman değişiklikler daha etkili olur, Olaitan-Vlahovic ikilisi için yeni fırsatlar doğabilirdi. Her neyse… Bu bir yol kazasıdır ve telafisi vardır. Kazanan Trabzonspor'u tebrik ederken Beşiktaşlı oyunculara da söyleyeceğim şudur: Yiğit düştüğü yerden kalkar..! Kaldır başını, yürü güneşe..!