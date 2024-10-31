Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20.431,83 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66.553,19 TL’ye çıktı.

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Asgari ücretin 17.2 TL olarak uygulandığı bu dönemde açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 3 bin 429 liraya çıktı.