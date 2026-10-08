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        İbrahim Yıldız

        Federasyon ne yapacak, Fatih Tekke'mi geliyor?

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:48
        Anasayfa Özel İçerikler İbrahim Yıldız Federasyon ne yapacak, Fatih Tekke'mi geliyor?
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        Spor kamuoyunu yarın önemli bir toplantı bekliyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da olağanüstü çağrı ile bir araya gelecek.

        Toplantının gündemi yoğun. Üç ana başlıkta toplamak gerekirse, Merkez Hakem Komitesi, Milli takım teknik direktörlüğü ve olağanüstü seçim.

        Bilindiği gibi, Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve bazı hakemler Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma sonrası gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Bu süreçte milli takımın yaptığı 4 maçta aldığı yenilgiler doğal olarak gözleri TFF'ye çevirdi.

        Hatta yönetim kurulu ve bazı birimlerde yapılan istifalar başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu zor durumda bıraktı.

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        Beklenti Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönünde.

        Yarın yapılacak toplantı bu nedenle oldukça önemli.

        Gündem, olağanüstü seçim, yeni bir milli takım teknik direktörü ve yeni MHK başkanı.

        Milli Takım Teknik Direktörü İtalyan Montella, yenilgilere farklı nedenler öne sürdü. Dünya Kupası'na katılmamızı kendi başarısı olarak sundu, son 4 maçta yaşanılan başarısızlığı eksik oyunculara bağladı.

        Spor yorumcuları ise Montella'nın yanlış kadro seçimi ve plansızlığını öne sürerek " bir an önce istifa etmesi gerektiğini" dile getirdi.

        Oynadığımız Fransa, İtalya ve Belçika maçlarında taraftarların "istifa" sesleri ve protestoları TFF'yi hedef noktasına koydu.

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        Türkye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak maçların hakemlerini atama işini ise yabancı bir hakeme bıraktı.

        Toplantı öncesi kulislere en çok yansıyan konu milli takım teknik direktörünün kim olacağıydı.

        Fatih Terim ve Arda Turan isimleri çok yazıldı.

        Başkan Hacıosmanoğlu, Montella'nın yerine yeni bir isim arayışında. Bu bilgi kesin.

        Bugüne dek hiç yazılmayan teknik adam ise Fatih Tekke. Trabzonspor'u bırakan Tekke açıklanırsa kimse şaşırmasın.

        İkinci konu, seçime gidilecek mi?

        İbrahim Hacıosmanoğlu, yakın çevresine istifa etmeyeceğini haziran ayına kadar görevde kalacağını söylemiş.

        Toplantı sonrası MHK Başkanı da açıklanacak.

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