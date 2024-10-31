Antalya'da olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat’ta özel bir hastaneye götürülen bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya’ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.

SİRENLE DEFALARCA UYARDI DHA'da yer alan habere göre Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi.

OLAY ANINI KAYDETTİLER Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. REKLAM

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Yapılan çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü O.Ç., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü O.Ç., adliyeye sevk edildi. O.Ç. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.