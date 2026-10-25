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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gaziantep’te konuştu: “Mekke Anlaşması’na evet diyeceğiz, erken seçime itiraz etmeyiz”

        CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gaziantep’te konuştu: “Mekke Anlaşması’na evet diyeceğiz, erken seçime itiraz etmeyiz”

        Gaziantep'te konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması'na evet diyeceklerini açıkladı. Erken seçim tartışmalarına ilişkin "İki ayda olsa bir ayda olsa erken seçime itiraz etmeyiz" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın silahları koşulsuz tamamen bırakması gerektiğini belirten CHP lideri, MHP lideri Bahçeli'nin süreçte en büyük fedakârlığı yapan lider olduğunu belirtti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 25 Ekim 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        "Mekke Anlaşması'na evet, erken seçime itiraz etmeyiz"

        Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’teydi. Temaslarını tamamladıktan sonra İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın Karkamış’ta Suriye sınırının sıfır noktasındaki evinde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

        Ardından Kılıçdaroğlu’na kız çocuğundan barışın simgesi olan zeytin fidanı hediye edildi.

        Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu’na hükümet kanadından Mart/Nisan 2028’de olası erken seçim açıklamaları soruldu. CHP lideri sandık çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını değerlendirdi.

        “MEKKE ANLAŞMASI’NA EVET DİYECEĞİZ”

        Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın yaptığı her şey yanlıştır diye bir düşüncemiz yok. Mekke Anlaşması ile ilgili aklıma gelen ilk şey şuydu: Bu anlaşma ileride İran ile çatışmaya ortam hazırlar mı? Fakat sonra İran açıklama yaptı, Mekke Anlaşması’nın uygun olduğunu söyledi. Anlaşma geldi, gerekçeleri, açıklamaları geldi. Eleştirilerimiz var. Mekke Anlaşması’na evet oyu diyeceğiz, evet oyu kullanacağız.” dedi.

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        “ERKEN SEÇİM OLURSA İTİRAZ ETMEYİZ”

        Kılıçdaroğlu, “Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. 2 ay da olsa 1 ay da olsa Türkiye bir an önce demokrasi oyunundan vazgeçmeli, gerçek demokrasiyi savunan yapısına kavuşmalı. Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Belki aday olmayacak.

        O günün koşullarına bakmalıyız. Ben Erdoğan’ın yeniden aday olacağını düşünmüyorum. Erdoğan buyursun, yarın derhal erken seçim yapalım, getirsin. 2028 olsa ne olur, şimdi olsa ne olur?” ifadelerini kullandı.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Kılıçdaroğlu, örgütün koşulsuz olarak silahları tamamen bırakması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin huzura kavuşması için, Kürt sorununun çözülmesi için en büyük fedakârlığı yapan lider. MHP Genel Başkanı’nın öncülük yapması sorunun aşılmasında büyük ölçüde kolaylık sağladı. Bunu kabul etmemiz lazım.” dedi.

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        Kemal Kılıçdaroğlu’a yolsuzlukla ilgili dokunulmazlık fezlekesi olan milletvekilleri hatırlatıldı.

        CHP lideri yolsuzluk dosyalarının dokunulmazlığını doğru bulmadıklarını kaydetti.

        “Bir anayasa değişikliği gelirse evet deriz” dedi.

        “AHLAKİ TEMELLERE BAKACAĞIZ”

        Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye dönmek isteyen milletvekillerinin değerlendirilmesi konusunda da “Ahlaki temellere bakacağız” yorumunu yaptı.

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        #CHP
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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