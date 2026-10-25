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        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!

        Başkentte katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesinde mevkiinde meydana geldi.

        İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar: DHA

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