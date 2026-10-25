Sema Şimşek: 16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam

"KENDİ YAŞ GRUBUMLA PODYUMA ÇIKMAYI SEVİYORUM"

Uzun süredir podyumda yer almayan Sema Şimşek, "Kendimi sosyal medyada paylaşmayı sevmiyorum. Bir menajer araştırıyorum. Manevi tatmin için arada defile oluyor. Ben 50 yaşındayım 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak çok dinç gelmiyor. Kendi yaş grubumla podyuma çıkmayı seviyorum. Bizim dönemimizden sonra öyle bir dönem daha olmadı. O dönemin mankenleriyle bir araya gelip, eski defileleri izliyoruz. Her şeyimizi o dönem aldık. Şu dönem modellikle hayatını geçindirmezsin öyle para kazanamazsın" dedi.