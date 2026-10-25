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        Haberler Magazin Sema Şimşek: 16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam

        Sema Şimşek: 16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam

        Nişantaşı'nda görüntülenen Sema Şimşek, 50 yaşında olduğunu vurgulayarak 16 yaşındaki modellerle aynı podyumu paylaşmayı tercih etmediğini söyledi. Kendi yaş grubuyla podyuma çıkmaktan keyif aldığını belirten Şimşek, günümüz modellik sektörüne dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; eski manken Sema Şimşek, Nişantaşı'nda objektilere yansıdı. oğlu Rüzgar Hakkı'nın yurt dışında okuduğunu belirten Şimşek, "Yurt dışında bilgisayar mühendisliği okuyor" dedi.

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        "KENDİ YAŞ GRUBUMLA PODYUMA ÇIKMAYI SEVİYORUM"

        Uzun süredir podyumda yer almayan Sema Şimşek, "Kendimi sosyal medyada paylaşmayı sevmiyorum. Bir menajer araştırıyorum. Manevi tatmin için arada defile oluyor. Ben 50 yaşındayım 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak çok dinç gelmiyor. Kendi yaş grubumla podyuma çıkmayı seviyorum. Bizim dönemimizden sonra öyle bir dönem daha olmadı. O dönemin mankenleriyle bir araya gelip, eski defileleri izliyoruz. Her şeyimizi o dönem aldık. Şu dönem modellikle hayatını geçindirmezsin öyle para kazanamazsın" dedi.

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        "BEN INFLUENCER OLAMAM"

        Meslektaşı Demet Şener'in hâlâ podyumlarda yer almasını değerlendiren Şimşek, "Sosyal medyayı iyi kullanıyor. Ben influencer olamam. Ekrana bakıp konuşamam yapanlara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca eski eşi Burak Hakkı'yla görüştüğünü söyleyen Şimşek, "Anne-baba olarak her zaman bir aradayız. Dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.

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        Öte yandan Burak 2001'de evlenen ve oğulları Rüzgar'ı 2008'de kucaklarına alaran oyuncu Burak Hakkı ile eski manken Sema Şimşek, 2012'de yollarını ayrımıştı.

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        #manken
        #podyum
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