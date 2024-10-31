Toz mu çubuk mu? Tarçınların şekillerine göre faydalarının da değiştiğini biliyor muydunuz?

CEYLON TARÇINI EN İYİ SEÇİMDİR

Eğer düzenli olarak tarçın tüketiyorsanız, Ceylon tarçını en iyi seçim olacaktır. Kalitesi ve lezzeti Kasia tarçınına göre daha yüksektir, aynı zamanda daha sağlıklıdır. Kasia tarçını daha uygun fiyatlı olsa da, Ceylon tarçınının sunduğu sağlık yararları ve güvenilirliği onu daha değerli kılar.

Kaynak: Kerala Spices, Healhtline