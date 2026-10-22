Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Akaş’ın kalp yetmezliği kaynaklı ani ölümü, ailesi ve yakınlarını hüzne boğarken, aile; genç yaştaki oğullarının ölüm sebebinin elektronik sigara olduğunu açıkladı. Acılı baba Cem Akaş'ın oğlunun ölüm nedeni olarak elektronik sigarayla ilgili söyledikleri, gözleri elektronik sigaranın zararlarına çevirdi.

"ELEKTRONİK SİGARAYI CİDDİYE ALMIŞ OLSAYDIM ŞU AN HAYATTAYDI"

Akaş, "Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi; ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı" ifadelerini kullandı.

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"Masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor" diyen Akaş, bu konudaki farkındalığı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞIYOR

Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda kanı pompalamakta yetersiz kaldığı, ciddi ve sıklıkla ölümcül bir klinik tablo olarak açıklanıyor. Uzmanlara göre, elektronik sigara ve türevleri de bu tablonun gelişmesine katkı sağlıyor.

Öte yandan ülkemizde elektronik sigaraların (bunların cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının) ithali yasak olmasına rağmen bu ürünlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Öyle ki kırtasiye ürünlerine benzetilen bu tehlikeli ürünler, okullara bile kolaylıkla sokulabiliyor.

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, elektronik sigaraların ve puff cihazların son dönemde gençler arasında çok yaygınlaştığını belirterek, bu ürünlerin büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.

"GENCİM BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN

Prof. Dr. Okuyan, "Gencim, bana bir şey olmaz" ifadelerinin çok yanlış olduğunu vurgulayarak, elektronik sigaraların ve puff cihazların içerisinde ne olduğunu tam olarak bilmediklerini; ancak bu sigaraların en az normal sigara kadar hatta bazen daha fazla kalbe, akciğere ve tüm damar sistemine zarar verdiklerini söyledi.

"ELEKTRONİK SİGARA FARE ZEHİRİ GİBİ"

Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, masum gibi sunulan elektronik sigaralarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlk piyasaya sürüldüğünden beri elektronik sigaraların klasik sigaralardan farklı olmadığını içerdiği kimyasal miktarının görece az olmasının zarar vermediği anlamında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Prof. Dr. Kılınç, "Klasik tütün ürünleri 'siyanür kadar kuvvetli zehir' ise elektronik sigara 'fare zehiri' gibi ama ikisi de zehir yani ikisi de öldürür. Bir zehirden kurtulmak için başka bir zehir çözüm olamaz" diye konuştu.

ZEHİR İLK NEFESTEN İTİBAREN VÜCUDA YAYILIYOR

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin ilk nefesten itibaren başta akciğerler olmak üzere her hücreye binlerce zehri ulaştıran cihazlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Vücuda girdikten sonra bu zehirleri vücuttan arındıracak bir yöntem de yoktur" dedi.

Prof. Dr. Kılınç'a göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada bu ürünlerin kısa kullanımda bile akciğer sağlığının kaybına neden olduğunu gösteren bir çalışma yayınlandı.

ELEKTRONİK SİGARA KAYNAKLI ÖLÜMLERİ DESTEKLEYEN BİLİMSEL VERİLER ARTIYOR

Basına yansıyan elektronik sigara ilişkili ölüm haberini destekleyen güvenilir bilimsel verilerin hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, "Bu ürünlerin ithalatı, satışı ülkemizde yasaktır. Hiçbir şekilde ülkemizde ruhsatlı satılmasına müsade edilmemeli ve kaçak satışı engellenmelidir" diye konuştu.