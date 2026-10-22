Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama

"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"



Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi. Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.