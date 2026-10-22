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        Haberler Magazin Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama

        Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama

        Kadir İnanır vefatı sonrası vasiyetiyle ilgili tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenmişti. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme gelmişti.

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        Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" sözleriyle tartışmalara katılmıştı.

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        Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da çarpıcı iddialarda bulundu. Garga, "Kadir Ağabey beni çok severdi. Kadir İnanır'a kan verdiğim için Jülide Hanım işime son verdi. Jülide Hanım'a itiraz edecek bir iradesi yoktu. Jülide Hanım benim Kadir Ağabey'e bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Ağabey'in çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu" dedi. Usta oyuncunun 4 yıl şoförlüğünü üstlenen Garga ayrıca, "Kadir Ağabey'in tüm mirasını Jülide Kural'a bırakmasına şaşırdım" ifadesini kullandı.

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        YEĞENİ JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERDİ

        Vasiyet ve miras tartışmalarına Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar da katılmıştı. Jüldie Kural'a destek veren Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" dedi.

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        "YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"

        Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu söyledi. Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.

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        Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Jülide Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.

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        #jülide kural
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