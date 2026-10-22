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        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Türkiye'nin batı ve kuzeybatı bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor" dedi. Öztel, bugün ve hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumu ile sıcaklıkları ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi

        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisini Hüseyin Öztel, hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi:

        "İSTANBUL-EDİRNE ARASI YAĞIŞLI"

        "İstanbul çevresinde bugün hafif yağmur geçişleri görülebilir, 23 Ekim Cuma sabah erken saatlerde Trakya’da ve Çanakkale’de, öğleden sonra ise İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Bursa çevresinde yağmur görülebilir. Tekirdağ-Lüleburgaz-Kırklareli hattında gök gürültülü yağış ve şimşek faaliyetleri de söz konusu olacak, fakat yağış miktarları çok yüksek sayılmaz. Şimdilik Marmara’da şehirler hayatını ve ulaşımı olumsuz etkileyecek kuvvette yağış beklenmiyor. Fakat İstanbul-Edirne arasında yağmur yer yer sağanak hale dönebilir.

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        "CUMA AKŞAMI İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI"

        Yine Akdeniz-Ege üzerinde oluşan bir alçak basıncın kuzeye, Marmara’ya doğru hareketiyle yağışlar oluşacak. Fakat bu kez Balkanlar üzerindeki yüksek basıncın da doğuya doğru ilerlemesi ile sistem uzun süreli organize olamadan etkisini yitirecek.

        Cuma akşam saatleri İstanbul genelinde yağmur ihtimali yüksek, yağış orta ve zayıf kuvvette ilerleyecek görünüyor. Cuma gecesi ise Trakya’da, Çanakkale çevresinde ve İstanbul’da yağmur kesiliyor. Batı Karadeniz’e doğru ilerleyen yağış Zonguldak-Bartın-Karabük çevresinde yer yer gök gürültülü biçimde sürüyor.

        "İSTANBUL'DA HAFTA SONU PARÇALI BULUTLU AÇIK"

        24 Ekim Cumartesi yine Batı Karadeniz ile Bursa-Bilecik çevresinde daha az ve yerel olmak üzere yağmur geçişleri görülebilir. İstanbul’da şimdilik cumartesi ve pazar parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

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        "SICAKLIK DÜŞECEK"

        25°C’ye tırmanan sıcaklıklar, hafta sonu 19-20°C’lere gerileyecek. Bu serinlik ve kısa süreli olsa da yağmur ile hava kalitesi de yükselecek. Bugünlerde ise özellikle gece saatleri oldukça sağlıksız koşullar söz konusu. Büyük şehirlerdeki azot dioksit başta olmak üzere kirleticiler, hassas bünyeleri ve sağlık sorunları olanlarımızı daha da rahatsız edebiliyor.

        "BAŞKENT'TE YAĞIŞ BEKLENMİYOR"

        Ankara’da 24 Ekim Cumartesi erken saatlerde 1-2 saat yağıp geçebilir, başkentte uzun süreli yağmur beklenmiyor ve özellikle 25 Ekim Pazar günü güneş yüzünü bolca gösterecek. Sıcaklıklar Ankara, Eskişehir ve Konya-Kütahya çevresinde gündüz 20 ila 22°C’lerde seyredecek, gece sıcaklıkları ise 4 ila 7°C’lere kadar düşüyor.

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        "EGE VE AKDENİZ'DE SICAKLIK 29 DERECE"

        İzmir’de 23 Ekim Cuma sabahı yerel olarak yağmur geçişi görülebilir fakat şehrin büyük kısmında hava kuru ve gün içinde parçalı bulutlu-güneşli olacak. Hafta sonu İzmir, Muğla, Antalya ve ilçelerinde gökyüzü güneşli olurken özellikle Antalya’da gündüz sıcaklıkları 28-29°C’lerde seyredecek.

        "KARADENİZ'DE GÜNEŞLİ SONBAHAR"

        Doğu Karadeniz’de güneşin görüldüğü bir sonbahar havası yaşanıyor ve bu durum gelecek 4-5 gün sürecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve çevre merkezlerde hava parçalı bulutlu ve güneşli, gündüz sıcaklıklar 19 ila 22°C’lerde seyrediyor.

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        "GÜNEYDOĞU'DA YAĞMUR GEÇİŞLERİ VAR"

        Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hafta sonu çoğunlukla az bulutlu ve güneşli, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arası güneydoğuda yerel yağmur geçişleri görülebilir.

        "PAZARTESİ YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ"

        26 Ekim Pazartesi ile başlayan hafta ise Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girebiliriz. Gelecek hafta tüm güney ve batı kıyılarımızda yağmur ihtimali yüksek, yağış miktarları İstanbul’da ve Ankara’da şehirleri olumsuz etkileyecek boyutta değil, fakat Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve tüm çevre merkezlerde uzun süreli yağmur ihtimalleri var.

        Bu durumu yakından takip etmekte yarar var, güney kıyılarımızda kuvvetli ve uzun süreli yağışlar gelecek hafta sonuna doğru Anadolu’da da görülebilir.

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