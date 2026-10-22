Ankara'da kan donduran olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.

AYNI EVDE KALMIŞLARDI

Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü (45) ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz (44) arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

KAHVEHANEDE TARTIŞMA YAŞADILAR

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı.

ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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DEHŞETİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu.

Arkadaşını öldüren Mehmet Özgü.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltın alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.