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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı

        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı

        Ankara'da, 45 yaşındaki Mehmet Özgü, eski ev arkadaşı 44 yaşındaki Serkan Yılmaz'ı boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Özgü, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı

        Ankara'da kan donduran olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.

        AYNI EVDE KALMIŞLARDI

        Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü (45) ile 3 ay öncesine kadar aynı evde kaldığı arkadaşı Serkan Yılmaz (44) arasında, alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

        KAHVEHANEDE TARTIŞMA YAŞADILAR

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Özgü, artık kendisine yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Serkan Yılmaz ile kahvehanede tekrar tartıştı.

        ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        Özgü, üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Yılmaz'a ateş etmek istedi; ancak kurşun kendi ayağına isabet etti. Özgü, daha sonra bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesip, bıçağı kalbine sapladı. Serkan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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        DEHŞETİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

        Mehmet Özgü, cinayet sonrası Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken çektiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Özgü, paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik de tehditlerde bulundu.

        Arkadaşını öldüren Mehmet Özgü.
        Arkadaşını öldüren Mehmet Özgü.

        OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

        Mehmet Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltın alındı. Yılmaz'ın cesedi ise otopsi işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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