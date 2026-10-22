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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!

        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!

        İzmir'de Özge P. adlı kadın vahşet kurbanı oldu. Olayda nişanlısı Özge P.'yi tabancayla öldüren Aykut E. aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
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        İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre kentte ikamet eden Özge P. ile evine gelen nişanlısı Aykut E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut E. tabancayla önce Özge P'ye ateş etti, ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Özge P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı Aykut E. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Avukat olduğu öğrenilen Özge P. ile Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut E'nin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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