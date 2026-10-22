Prenses Kate Middleton iş başında! Tacını çıkardı, baretini taktı

Prenses, bakımevine 2012'deki ilk ziyaretinde bir ağaç dikmişti ve şöyle demişti: Birçoğu için burası ikinci bir ev gibi; ailelerin çok değerli bir dönemde olabildiğince normal bir hayat sürmelerini sağlayan bir can simidi. Yaptığınız şey ilham verici. Bu, sadece burada değil, ülke genelindeki çocuk bakım evleri hareketinde sunulan destek ve bakımın parlak bir örneği.