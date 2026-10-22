Prenses Kate Middleton iş başında! Tacını çıkardı, baretini taktı
Prenses Kate Middleton kraliyet ailesinin bir üyesi olarak ilk halka açık konuşmasını yaptığı çocuk bakım evindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Prenses tacını çıkardı, baretini taktı
Galler Prensesi Kate Middleton, Prens William ile evlendikten sonra ilk halka açık konuşmasını yaptığı Suffolk Çocuk Bakımevi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Prenses, aynı bakımevine, baret ve reflektörlü yelek giyerek döndü.
Salı gecesi Umman Sultanı'nın ağırlandığı görkemli devlet yemeğinde Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya destek verirken göz kamaştırıcı bir taç takan Middleton, bakımevindeki inşaat çalışmalarını incelerken koruyucu ekipman giydi.
44 yaşındaki Middleton, 2012'de, hayır kurumunu hizmete açmıştı. 14 yıl sonra Prenses Kate, artan talebi karşılamak amacıyla yapılan milyonlarca sterlinlik bir genişletme çalışması için bakımevini ziyaret etti.
Middleton, baret ve yeleğiyle dikkat çekse de Victoria Beckham'ın tasarımı, 1325 sterlinlik haki renkli takım elbisesiyle de beğeni topladı.
Prenses, bakımevine 2012'deki ilk ziyaretinde bir ağaç dikmişti ve şöyle demişti: Birçoğu için burası ikinci bir ev gibi; ailelerin çok değerli bir dönemde olabildiğince normal bir hayat sürmelerini sağlayan bir can simidi. Yaptığınız şey ilham verici. Bu, sadece burada değil, ülke genelindeki çocuk bakım evleri hareketinde sunulan destek ve bakımın parlak bir örneği.
Middleton'ın, "İlham verdiğiniz sevgi ve umut duyguları, ailelere asla mümkün olabileceğini düşünmedikleri bir hayat yaşama şansı sunuyor" sözleri, kalabalık tarafından coşkuyla alkışlanmıştı.