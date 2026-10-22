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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti. Karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi.

        Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

        BU YIL İKİNCİ İNDİRİM

        TCMB, 2026 yılının ilk faiz kararını 22 Ocak'ta alarak politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmişti. Banka, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz ve 10 Eylül tarihlerindeki toplantılarda politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

        Son kararla birlikte TCMB, bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Politika faizi böylece yıl başından bu yana toplam 200 baz puan düşürülmüş oldu.

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        ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE GERİLEME

        PPK karar metninde, aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeyi teyit ettiği belirtildi.

        İktisadi faaliyete ilişkin verilerin ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

        Buna karşılık, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı. Jeopolitik gelişmelerin maliyetler, iktisadi faaliyet ve beklentiler üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği kaydedildi.

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        Açıklamada Kurulun politika faizine ilişkin adımları enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentilerini dikkate alarak belirleyeceği ifade edildi. Faiz adımlarının büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla şekillendirileceği bildirildi.

        Karar metninde, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

        Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtilirken, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği vurgulandı.

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        #TCMB
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