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        Haberler Dünya Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı

        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Lockheed Martin şirketiyle 10 yılda en az 850 adet "F-35 Lightning II" model savaş uçağı üretimini içeren çerçeve anlaşma imzaladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı

        Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile işbirliğinde yeni adım atıldı.

        Firma ile "F-35 Lightning II" model savaş uçaklarının üretimi ve bakımına yönelik çerçeve anlaşmaya varıldı.

        Çerçeve anlaşma, 10 yılda bu uçaklardan en az 850 tanesinin ABD için imalatının yanı sıra parça ve modifikasyon kiti tedariki ile küresel F-35 filosunun bakımını kapsıyor.

        Lockheed Martin ayrıca, F-35 programı kapsamındaki girişimlere en az 7 milyar dolarlık yatırım yapacak.

        Çerçeve anlaşmanın uygulanması için ABD Kongresinin onayı ve ödenek tahsisi gerekiyor.

        Lockheed Martin'den yapılan yazılı açıklamaya göre de çerçeve anlaşma kapsamında üretim hızının yılda 156 uçak olması hedefleniyor.

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        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #F-35
        #Pentagon
        #savaş uçağı
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