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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Tüm palamutlar bir an önce tutulmalı"

        "Tüm palamutlar bir an önce tutulmalı"

        Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bolluk döneminde 30 TL'ye kadar düşen palamudun denizde kabuklular dahil önüne gelen her canlıyı yediğini, bu nedenle Karadeniz'deki tüm palamutların bir an önce tutulup ucuz fiyata halka satılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz'de palamut alarmı

        Palamut bolluğu bir yandan vatandaşın yüzünü güldürürken bir yandan da balıkçılarda endişe uyandırıyor. Karadeniz'in doğusuna doğru göç eden palamut, tekrar boğaza doğru dönüş yoluna geçti. Sürüler halinde gezen palamut önüne gelen mezgit, istavrit, çinakop, yengeç ve diğer kabukluların tamamını yerken Birlik Başkanı Atıf Malkoç, denizlerdeki palamutların diğer canlıların hayatta kalması ve tüketilebilmesi için bir an önce tutulması gerektiğini belirterek, "Denizde palamut bol. Denizden bu palamudun bir an önce tutulması lazım. Çünkü tutulmasa denizde ne balıkçıya başka bir şey bırakır ne de başka bir şey. Palamut, zanayı (yengeç), pavuryayı bile yedi. Palamut o kadar bol ki bir an önce tutulup ucuz fiyata satılması lazım. Palamudun tanesi şu anda bolluktan 30 TL ile 50 TL arasında satılıyor" dedi.

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        "TÜKETİMDE DÜNYADAN GERİDEYİZ"

        Balıkların bol tutulduğunu ancak tüketimin o seviyede olmadığına dikkat çeken Atıf Malkoç, "Bazı birlikler balık tutulmasının azaltılmasını söylüyor. Biz ona katılmıyoruz. Kota gelmesi lazım. İnsanları balık yemeye alıştırmamız lazım. Çoğu insan da balık yemiyor. Dünyada balık tüketiminde çok gerideyiz. Kişi başına tüketilen balık az olduğundan sıkıntı oluşuyor. ‘Balık çok' görüşünden ziyade millet balık yemiyor. Eskiden bu balık tuzlanırdı, yazın da yenirdi. 20-30 sene önce bu balıklar teneke teneke, 50 teneke tuzlanırdı. Balık bol olduğu zaman böyle yaparlardı. Çiroz olarak da tüketirdik. Tuzlu palamudun da gayet tüketilebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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        "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BOLLUK OLMADI"

        Belli dönemlerde palamut bolluğu yaşansa da bu sezonki kadar bolluk yaşanmadığının altını çizen Malkoç, "Havaların sıcak gitmesinin de palamuda etkisi oldu. Tam kış olmadı. Ara sıra bazı sezonlarda palamut bol oluyordu ama böyle bol olmuyordu. Marmara'da ve Karadeniz'de 4-5 sene önce yine bolluk olmuştu ama böyle bol olmadı. Doğu Karadeniz'de her tarafta palamut var. Giresun'dan Hopa'ya kadar var. Batı'da şu an o kadar yok. Oralarda da oldu ve doğuya geçti. Şimdi tekrar batıya dönecek. Dönüş başlayınca da her yerde palamut olacak. Boğazdan içeri girebilen girecek, giremeyen ölecek. Palamut uzun ömürlü bir balık değil. Doğuyor, turunu tamamlıyor ve doğduğu yerde de ölüyor. Hamsi 3 yıl yaşıyor ama palamut öyle değil. O nedenle palamudun tutulması lazım" şeklinde konuştu.

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        Yaşanan bolluğun Allah'ın bir lütfu olduğunu belirten Malkoç, ayrıca şunları söyledi:

        "Palamut, Karadeniz'i bitirdi, denizde hiçbir şey kalmadı. İstavriti de yedi. Palamudun önünde hiçbir şey kalmıyor. En obur balık palamut. Mezgit, yengeç, çinakop yavrularını bile yiyor. Bir an önce Karadeniz'den bu balıkların tutulması gerekiyor. Şu anda palamut Giresun civarlarına kadar geldi. Rusya tarafından gelecekler de olacak. Boğaza girecekler. Deniz soğudukça daha da büyüyecek ve hızı yavaşlayacak. Palamut böylece daha ağırlaşıp daha kolay avlanacak. Buzhaneler doldu. Bu her sene böyle olmaz. Halkımız da bunları alıp evinde saklasın. Palamut her zaman yenir. Bu Allah'ın bir lütfu. ‘Bu fiyatlara palamut aldım' deseniz normalde kimse inanmaz. Devlet bizi her konuda destekliyor, biz de halkı böyle destekliyoruz."

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        #Samsun
        #palamut
        #balık
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