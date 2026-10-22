UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Hearts'ı konuk etti. İlk maçında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, İskoç takımını ise 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Karşılaşmada golleri 32. dakikada Mohamed Salah (P) ile 58. dakikada Franculino Dju kaydetti.

CABRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

90+5. dakikada ise Trabzonspor Cabral 2. sarı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor lig aşamasına 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Hearts ise yoluna 1 puanla devam etti.

Gelecek maçta Trabzonspor, Alman ekibi Freiburg'u evinde ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Borchgrevink uzak mesafeden vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Borchgrevink kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Braga'nın kafa vuruşunda top Onana'da kaldı.

31. dakikada Magnüsson'un Dju'yu ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Lawrence Visser, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah, kalecinin sağında topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Dju'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bouchouari'nin vuruşunda top kaleci Reus'dan döndü.

58. dakikada ceza sahası içinde Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Dju’nun ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’un sağından ağlarla buluştu. 2-0

82. dakikada Saviolo’nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’da kaldı.

Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy (Fabinho dk. 87), Folcarelli (Aral Şimşir dk. 71), Bouchouari (Pina dk. 71), Saviolo (Kuzey Akçay dk. 87), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 71), Dju

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Muçi, Nwaiwu, Oğuzhan Ertem, Hakan Yılmaz

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hearts: Reus, Borchgrevink (Kingsley dk. 45), McCart, Altena, Walcott, Braga (Kabore dk. 90), Magnusson, Guendouz (McPake dk. 75), Mato, Wilson (Williams dk. 75), Miller (Kerjota dk. 75)

Yedekler: Clark, Fulton, Pollock, Stevenson, Laurent Mendy

Teknik Direktör: Wouter Vrancken

Goller: Mohamed Salah (dk. 32 pen.) Dju (dk. 58) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Cabral (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin (Trabzonspor), Miller, Borchgrevink, Wouter Vrancken (Teknik Direktör) (Hearts)