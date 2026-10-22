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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile kadına bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı, kaçıp bankaya sığındı!

        Hamile kadına bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı, kaçıp bankaya sığındı!

        Bursa'da kelimenin tam anlamıyla bir dehşet meydana geldi. Olayda 4 aylık hamile bir kadın, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Berna A. adlı kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        Hamile kadına bıçaklı saldırı!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 aylık hamile kadın, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        İHA'da yer alan habere göre bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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        Emniyete götürülen şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Öte yandan ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Anne karnındaki bebeğin durumuyla ilgili de hastanede kadın doğum uzmanları tarafından tedavi süreci başlatıldı.

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